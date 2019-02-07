Рубль будет оставаться около отметок 65.50-66.00/USD в течение сегодняшних торгов - РФПИ

"Продолжающийся рост доллара усилил давление на ЕМ валюты, которые в среду преимущественно снижались. Рубль ослаб на умеренные 0.4%, оставаясь довольно стабильным в течение дня. Основные колебания вновь определялись волатильностью цен на нефть, хотя с вечера рубль все же слабел, что видно из роста рублевой стоимости барреля нефти. Возможно, частично слабость рубля объясняется продажами нерезидентов, которые в преддверии заседания ЦБ и после внушительного ралли ОФЗ с начала года могут сокращаться позиции и фиксировать прибыль. В то же время, фундаментальных причин для резкого ослабления рубля по-прежнему нет, скорее, мы наблюдаем локальные колебания. Скоро на первый план выйдет налоговый фактор, хотя объемы платежей по сырьевым налогам должны несколько снизиться в феврале. Полагаем, что рубль будет оставаться около отметок 65.50-66.00/USD в течение сегодняшних торгов", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.