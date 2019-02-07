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07 февраля 2019 года 10:17
У рубля вновь появляется повод для ослабления - "Открытие Брокер"
"Рубль провёл среду в ослаблении, хотя его "вины" в этом не было. Резервный банк Австралии отказался от формулировок скорого повышения ставки, признав рост рисков её понижения из-за замедления экономики. Соответственно, на глобальном рынке давили на сырьевые валюты, а сам AUD терял до 1,5% против валюты США. Аукционы ОФЗ прошли весьма успешно. На первом из них Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением в октябре 2026 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Удалось реализовать весь выпуск при спросе 54,995 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,09%. На втором аукционе инвесторам предлагались ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением в мае 2034 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу. Удалось разместить весь предложенный объём при спросе немногим выше 15,5 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,33%. Аукционы указывают на то, что участники торгов готовы приобретать облигации с текущей доходностью, поскольку прогнозы на резкий рост инфляции пока не оправдываются. Внешний фон неоднозначный. Работающие азиатские рынки указывают на возможный рост российских индексов на старте дня. Однако слабость сырьевых валют также говорит об ухудшении ожиданий относительно мировой экономики. То есть акции могут расти на ожиданиях более мягкой политики центральных банков, а вот у рубля вновь появляется повод для ослабления", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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07 февраля 2019 года 11:40
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.07 февраля 2019 года 09:45
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.06 февраля 2019 года 13:55
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.06 февраля 2019 года 09:39
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