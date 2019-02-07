Наиболее вероятный диапазон колебаний пары доллар-рубль - 65,5-66,2 - Алор Брокер

"Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ показал наличие сильного спроса на рублевые обязательства государства. Завтра же ЦБ примет решение по ставке, но с вероятностью выше 90% она будет оставлена неизменной. Интерес будут представлять лишь последующие комментарии регулятора относительно денежно-кредитной политики. Исходя из экономической ситуации, скорее всего, регулятор даст понять, что ставка останется неизменной еще несколько месяцев. Поэтому мы не ждем особых движений и на валютном рынке. Наиболее вероятный диапазон колебаний пары доллар-рубль - 65,5-66,2", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.