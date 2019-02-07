Ситуация не располагает к покупкам акций - Инвестиционная палата

"Перед открытием российского фондового рынка в четверг, ситуация, на наш взгляд, не располагает к покупкам. Снижение фьючерсов на ведущие фондовые индексы и отсутствие драйверов на рост цен на энергоносители окажут давление на отечественные фондовые индексы. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступают уровни 2335 и 2327 пунктов по индексу МосБиржи и 1209 и 1191 пункт по индексу РТС", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.