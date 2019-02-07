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07 февраля 2019 года 09:33
Ситуация не располагает к покупкам акций - Инвестиционная палата
"Перед открытием российского фондового рынка в четверг, ситуация, на наш взгляд, не располагает к покупкам. Снижение фьючерсов на ведущие фондовые индексы и отсутствие драйверов на рост цен на энергоносители окажут давление на отечественные фондовые индексы. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступают уровни 2335 и 2327 пунктов по индексу МосБиржи и 1209 и 1191 пункт по индексу РТС", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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07 февраля 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста по результатам вчерашней торговой сессии. Положительную динамику нефтяных цен накануне поддержали данные Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Согласно статистике энергетического ведомства, запасы сырой... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:08
"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%),... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:45
"В среду нефтяные котировки немного подросли на фоне на фоне позитивной статистики по запасам в США. При этом фьючерсы на американский сорт WTI продолжают выглядеть хуже своего североморского конкурента, в результате чего спред между сортами расширился еще на $0,3 за баррель. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.06 февраля 2019 года 14:24
По мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, фунт ведет себя волатильно. В последние дни валюта активно снижалась под воздействием возросшего спроса на доллар и слабой британской статистики, которая указывает на замедление темпов экономического роса... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:55
Рынок облигаций в настоящее время получает сильную поддержку благодаря высоким темпам экономического роста, достаточным для того, чтобы поддерживать риски дефолтов на низком уровне и позволять центральным банкам не ужесточать кредитно-денежную политику, отмечает руководитель отдела исследований... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:25
Начало года традиционно является сезонным пиком для рынка платины, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Объем поставок сокращается из-за технических работ на предприятиях ЮАР, которые обеспечивают более 70% мировой добычи металла. Тем не менее, рост котировок... читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:30
"Нефтяные котировки в утренние часы незначительно снижаются, следуя динамике вчерашнего дня. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $61,9/bbl, WTI – $53,6/bbl. Негативное влияние на котировки по-прежнему оказывает риск замедления глобального экономического роста и, как следствие,... читать дальше
.06 февраля 2019 года 10:25
Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в целом умеренный позитив - БКС
"Во вторник цены на нефтяном рынке продолжили постепенное снижение. Спред между Brent и WTI расширился еще больше и на сегодняшнее утро составил $8,3 за баррель в пользу Brent (еще в пятницу он был на уровне $7,2 за баррель). Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
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