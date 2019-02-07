Локальный рынок акций имеет потенциал для дальнейшего углубления коррекционного спада - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,2-0,4%, в районе 2530-2535 пунктов. В качестве значимых поддержек выступят уровни 2520, 2510 пунктов. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2540, 2550 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов. С технической точки зрения, локальный рынок акций имеет потенциал для дальнейшего углубления коррекционного спада", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.