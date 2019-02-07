Некоторое ухудшение внешнего фона может негативно отразиться на динамике индекса РТС в начале торгов - ИФ "Олма"

"Активность покупателей на мировых рынках акций немного сократилась на фоне разнонаправленной реакции на корпоративную отчетность и отсутствия прогресса в поиске компромисса между республиканцами и демократами в США, необходимого, чтобы избежать повторной приостановки работы правительства 15 февраля. Некоторое ухудшение внешнего фона может негативно отразиться на динамике индекса РТС в начале торгов, но данные технического анализа по-прежнему указывают на возможность заметного движения вверх в случае подтверждения закрепления выше уровня 1200 пунктов по индексу. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вверх с выходом к уровню 66 по паре доллар-рубль на фоне некоторого снижения спроса на развивающихся рынках", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.