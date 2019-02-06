Ближайшей поддержкой остается уровень 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок понес незначительные потери на негативном внешнем фоне, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, продажам способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 62 долларов за баррель. Также "медведей" поддержала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,2% и 0,3% соответственно. Несмотря на это к 18.30 мск. индекс МосБиржи снизился лишь на 0,3%, удержав позиции в районе 2540 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Энел Россия и Роснефти, упавшие на 5,4% и 1,5% соответственно. Лучше рынка торговались Лента и X5 Retail Group, прибавившие более 1,5%. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии "медведи" попытались увести рынок в коррекцию, чему кроме негативного внешнего фона способствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Однако во второй половине торгов индексу МосБиржи удалось отыграть часть потерь. При этом для возобновления роста рынку явно не хватает нового повода, которым мог бы стать выход нефти марки Brent выше 63 долларов. Если же говорить о технической картине на графике индекса МосБиржи, то она не изменилась. Все тренды в текущий момент направлены вверх, а ближайшей поддержкой продолжает оставаться уровень 2500 пунктов".