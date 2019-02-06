Для нисходящей коррекции на рынке акций факторов нет - ИК "Велес Капитал"

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды изменялись разнонаправленно ввиду отсутствия позитивных внешних сигналов. К 18:20 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2548,26 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,32%, до 1219,59 пункта. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от внутридневных минимумов, а рублевый индикатор пытался продолжить восходящее движение и стремился к сопротивлению 2550 пунктов. Нисходящая коррекция на рынке пока не реализовывается ввиду отсутствия веских факторов для продаж", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.