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06 февраля 2019 года 15:39
Снижение объема покупок валюты на ближайший месяц благоприятно для курса рубля - ИК "Велес Капитал"
В среду после 12:00 рубль наряду с большинством валют на развивающихся рынках торговался в отрицательной зоне к доллару, хотя потери отечественной валюты были минимальны, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Одновременно рубль демонстрировал укрепление к евро из-за ослабления единой европейской валюты на foreх после выхода данных о сокращении объема производственных заказов в Германии за декабрь. Несмотря на снижение пары евро/доллар на forex, укрепление американской валюты к корзине шести основных валют было относительно скромным (+0,08% по состоянию на 12:20 Мск), и в целом преимущество доллара на площадках EM представлялось не столь однозначным. Более заметное давление на рубль, вероятно, оказывали нефтяные котировки, терявшие в стоимости порядка 1% по марке Brent, полагает эксперт. Уже сейчас инвесторы отыгрывают прогнозы API и участников рынка по увеличению запасов сырой нефти за прошедшую неделю, однако если фактические данные окажутся меньше заявленных прогнозов, у котировок появится хороший шанс для коррекции вверх. На внутреннем рынке с начала февраля ЦБ приобретает валюту с учетом отложенных покупок. В новом периоде с 7 февраля по 6 марта объем ежедневных покупок сократится примерно в полтора раза, составив с учетом отложенных покупок порядка 12,5 млрд руб., что станет минимальной величиной с марта-апреля 2018 г., когда регулятор покупал валюту менее чем на 10 млрд руб. в день. Снижение объема покупок валюты на ближайший месяц благоприятно для курса рубля, однако положительный эффект был по сути исчерпан еще вчера после публикации сообщения Минфина. "Ключевым событием для внутреннего рынка остается пятничное заседание Банка России по ключевой ставке, - указывает Юрий Кравченко. - В начале 2019 г. инфляция ускорилась до 5% в годовом выражении впервые с января 2017 г., однако такая динамика стала результатом влияния ожидаемых факторов (повышение ставки НДС и части тарифов на коммунальные услуги, а также ослабление рубля в конце прошлого года). Рост цен соответствует прогнозам ЦБ, поэтому пока регулятор не менял свой диапазон по инфляции на конец 2019 г. В свою очередь, конъюнктура финансовых рынков с момента предыдущего заседания ЦБ стабилизировалась. На геополитическом фронте с начала 2019 г. наблюдается определенное затишье, что на ряду с ростом котировок нефти и валют на рынках EM способствовало укреплению рубля с начала года. Мы полагаем, что в подобных условиях регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, хотя в целом вероятность еще одного повышения ставки на ближайших заседаниях останется в силе. По всей видимости, в пресс-релизе ЦБ также не преподнесет сюрпризов, поэтому итоги заседания окажутся нейтральными для внутреннего валютного рынка".
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