Фунт ведет себя волатильно - eToro

По мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, фунт ведет себя волатильно. В последние дни валюта активно снижалась под воздействием возросшего спроса на доллар и слабой британской статистики, которая указывает на замедление темпов экономического роса на фоне затянувшейся саги о Брекзите.

Фунт упал к 2-недельным минимумам в районе 1.2924, где встретил поддержку и, оттолкнувшись, вышел в небольшой плюс в ходе торгов среды. Однако понижательные риски для GBP/USD сохраняются, учитывая предстоящий событийный риск в виде супер-четверга Банка Англии. Да и технические факторы говорят в пользу сохранения локального давления на "британца", которому теперь предстоит доказать свою способность вернуться выше уровня 1.30.

"В свете неопределенности вокруг Брекзита, до которого осталось меньше двух месяцев, Банк Англии, скорее всего, будет осторожным и предпочтет выжидательный подход, прежде чем делать громкие и четкие выводы и перспективах экономики и монетарной политики, - прогнозирует эксперт eToro. - Любопытно, повлияют ли недавние слабые данные, включая показатели PMI, на экономические прогнозы Центробанка. Если регулятор укажет на экономические риски извне и со стороны "бракоразводного процесса", фунт может продолжить путь на юг. С технической точки зрения, паре важно удержаться над 100-дневной скользящей средней, которая пока сдерживает напор медведей. Эта линия сейчас проходит на отметке 1.29. Многое также будет зависеть от доллара, который пока продолжает пользоваться спросом против большинства валют".