Для рынка облигаций складывается позитивная конъюнктура - Julius Baer

Рынок облигаций в настоящее время получает сильную поддержку благодаря высоким темпам экономического роста, достаточным для того, чтобы поддерживать риски дефолтов на низком уровне и позволять центральным банкам не ужесточать кредитно-денежную политику, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Прирост глобального ВВП на уровне 3%, на который указывает последняя статистика, является оптимальным для сектора. Риск начала рецессии снижается, тогда как циклические индикаторы демонстрируют стабилизацию на нижнем уровне и не обещают обвала. Кроме того, инвесторы испытывают нарастающий оптимизм по поводу исхода торговых переговоров США и Китая до конца февраля. Это является хорошей новостью для долгового рынка развивающихся стран, которые зависят от цен на сырьевые товары.

"Завершение "шатдауна" в США и призыв президента Дональда Трампа к совместной работе создают благоприятную почву для очередного бюджетного соглашения, что заставляет сектор американских гособлигаций двигаться вслед за общим растущим трендом, - указывает эксперт Julius Baer. - Любое соглашение по новому бюджету Соединенных Штатов будет означать увеличение выпуска гособлигаций в 2019 году. По нашим оценкам, слишком большое количество хороших (экономических) новостей может привести к новому обсуждению повышения ставок ФРС США, что станет негативом для высокорискового сегмента рынка облигаций. Тем не менее, до этого пока далеко, так что мы по-прежнему рекомендуем инструменты с высокой доходностью".