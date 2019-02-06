Потенциал сильного роста цен на платину практически исчерпан - Julius Baer

Начало года традиционно является сезонным пиком для рынка платины, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer

Карстен Менке. Объем поставок сокращается из-за технических работ на предприятиях ЮАР, которые обеспечивают более 70% мировой добычи металла. Тем не менее, рост котировок оказался ниже ожидаемого, поскольку в секторе сохраняются негативные для повышения цен фундаментальные факторы.

Спрос со стороны производителей автомобильных катализаторов продолжает оставаться подавленным после "дизельного скандала". В январе доля новых машин с дизельным двигателем на пяти крупнейших европейских рынках (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания) упала до 34% после 41% в прошлом году. Несмотря на признаки стабилизации соотношение дизельных и бензиновых автомобилей вряд ли начнет расти. Потребители по-прежнему обеспокоены запретом на их использование в городах и снижением цен на вторичном рынке. Тем временем, производители начали сокращать выпуск компактных моделей с дизельным двигателем.

"Поставки платины из ЮАР на мировой рынок сохраняются на прежнем уровне. Горнодобывающие компании получили поддержку со стороны падения курса рэнда и роста выручки от продажи вторичных продуктов, которую подстегнул рекордный скачок цен на платину. В обозримом будущем предложение драгоценного металла будет оставаться на высоком уровне, так что котировки должны будут держаться вблизи предельной себестоимости добычи. Мы занимаем нейтральную позицию по рынку. По нашим оценкам, платина будет торговаться на уровне 850 долл. США и 875 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно", - заключает эксперт Julius Baer.