USD/RUВ: отметки 65,2-66,2 - "Нордеа Банк"

"Рубль сдержанно снижается в ходе утренних торгов в паре с долларом США и стабилен в паре с евро. Укрепление американской валюты на Forex оказывает давление на весь блок валют развивающихся рынков, которые сегодня теряют в паре с долларом 0,1-0,5%. В то же время сохранение нефтяных цен на комфортном уровне и предстоящее размещение Минфином ОФЗ окажут поддержку рублю, компенсируя давление со стороны внешнего фона. Сегодня Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ на 35 млрд руб. Ведомство предложит инвесторам облигации серии 26226 с погашением в октябре 2026 г. на 20 млрд руб. и серии 26225 с погашением в мае 2034 г. на 15 млрд руб. Принимая во внимание сохраняющийся спрос на глобальных площадках в отношении высокодоходных активов, сегодняшнее размещение ОФЗ может пройти достаточно успешно. Отдельно стоит напомнить, что накануне Минфин РФ сообщил о том, что им рассматривается возможность отказаться от практики установления предельных объемов предложения облигаций на аукционах, начиная со следующего аукциона (13 февраля 2019 г.). По нашим оценкам, переход на формат размещения в зависимости от спроса в целом является позитивным шагом, который позволит ведомству при необходимости сократить премию рынку и оперативно увеличить объемы размещения. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUВ останутся отметки 65,2-66,2", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".