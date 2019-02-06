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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ориентирами по Brent выступят отметки $61-63/bbl - "Нордеа Банк"
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06 февраля 2019 года 11:30
Ориентирами по Brent выступят отметки $61-63/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы незначительно снижаются, следуя динамике вчерашнего дня. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $61,9/bbl, WTI – $53,6/bbl. Негативное влияние на котировки по-прежнему оказывает риск замедления глобального экономического роста и, как следствие, неопределенность спроса на энергоресурсы. Кроме того, вчера выходили данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 2,5 mb. Стоит отметить, что если данные от API подтвердятся, рост запасов продолжится третью неделю подряд. Тем не менее, сделка ОПЕК+, заключенная странами-производителями нефти в декабре прошлого года, позволяет нефтяным котировкам оставаться в районе отметки $60/bbl (Brent). Ранее мы неоднократно отмечали, что не ждем существенного устойчивого роста фьючерсов на нефть выше этой отметки. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на публикацию еженедельного отчета Минэнерго США (18:30 мск). Ориентирами по Brent выступят отметки $61-63/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".
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