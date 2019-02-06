У рубля по-прежнему есть шансы на умеренный рост - РФПИ

"Минфин оценил дополнительные нефтегазовые доходы в феврале в размере 204 млрд руб. (прогноз РФПИ - 235 млрд руб.), что после корректировки на ошибку его январской оценки дало 194 млрд руб. или 9,7 млрд руб. в день. Даже с учетом отложенных покупок (2,8 млрд руб. в день) суммарный объем в 12,5 млрд руб. будет ниже январских 15,6 млрд руб. Иными словами, давление на курс рубля со стороны этого фактора в феврале снизится, что при неухудшении глобального фона по-прежнему оставляет рублю шансы на умеренный рост, как минимум, до 64-65/USD. Умеренную поддержку рублю способно обеспечить и ожидаемое сохранение в пятницу осторожной позиции российского ЦБ относительно монетарной политики, пусть ставка, как ожидается, и останется без изменений", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.