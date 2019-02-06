.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Пара USD/RUB корректируется, оставаясь в рамках нисходящего канала - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 февраля 2019 года 10:47
Пара USD/RUB корректируется, оставаясь в рамках нисходящего канала - БКС
"В эту пятницу пройдет заседание ЦБР. Вероятность изменения ставки сейчас довольно мала. Текущая ситуация укладывается в прогноз Банка России, данный в ходе декабрьской пресс-конференции, и даже выглядит более оптимистично. Ожидание решения регулятора может быть одним из поводов снижения активности торгов и волатильности рубля (наряду с длинными праздниками в Китае). Пара USD/RUB плавно корректируется вверх, оставаясь в рамках нисходящего канала. Его верхняя граница проходит в районе сильного горизонтального уровня 66. Индекс доллара во вторник продолжил рост и вернулся выше круглой отметки 96. "Американец" продемонстрировал рост ко всем ключевым валютам, продолжая отыгрывать позитивные данные прошлой пятницы. Однако сегодня фокус должен сместиться на свежую статистику. В Штатах в среду будет опубликован широкий блок экономических данных, в частности по росту ВВП, числу розничных продаж, разрешениям на строительство. После выхода данных волатильность на рынках подрастет, это может вывести рубль из "спячки". Индекс RGBI вчера вернулся к локальным максимумам на фоне возвращения на мировые рынки позитивных настроений после нескольких дней консолидации. Потоки капитала пришли и на фондовый рынок, оказав поддержку российской валюте. План Минфина перестать обнародовать параметры аукционов заранее не вызвал на рынке какой-либо реакции", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.
.
06 февраля 2019 года 14:24
По мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, фунт ведет себя волатильно. В последние дни валюта активно снижалась под воздействием возросшего спроса на доллар и слабой британской статистики, которая указывает на замедление темпов экономического роса... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:55
Рынок облигаций в настоящее время получает сильную поддержку благодаря высоким темпам экономического роста, достаточным для того, чтобы поддерживать риски дефолтов на низком уровне и позволять центральным банкам не ужесточать кредитно-денежную политику, отмечает руководитель отдела исследований... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:25
Начало года традиционно является сезонным пиком для рынка платины, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Объем поставок сокращается из-за технических работ на предприятиях ЮАР, которые обеспечивают более 70% мировой добычи металла. Тем не менее, рост котировок... читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:30
"Нефтяные котировки в утренние часы незначительно снижаются, следуя динамике вчерашнего дня. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $61,9/bbl, WTI – $53,6/bbl. Негативное влияние на котировки по-прежнему оказывает риск замедления глобального экономического роста и, как следствие,... читать дальше
.06 февраля 2019 года 10:25
Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в целом умеренный позитив - БКС
"Во вторник цены на нефтяном рынке продолжили постепенное снижение. Спред между Brent и WTI расширился еще больше и на сегодняшнее утро составил $8,3 за баррель в пользу Brent (еще в пятницу он был на уровне $7,2 за баррель). Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.05 февраля 2019 года 17:27
Прорыв дамбы на шахте в Бразилии, унесший десятки жизней, продолжает оставаться в центре внимания рынка железной руды, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. В понедельник по итогам рассмотрения причин аварии местный суд потребовал от компании Vale, крупнейшего... читать дальше
.05 февраля 2019 года 16:38
"Вряд ли заявленные планы президента Венесуэлы об увеличении добычи нефти реализуемы, т. к. они противоречат текущей ситуации в нефтяной отрасли страны и факторам, вызвавшим в ней крайне негативные тенденции. В последние годы падение производства нефти в Венесуэле носило катастрофичный характер. В... читать дальше
.05 февраля 2019 года 15:17
"На рынок поступает все больше информации о выполнении сделки ОПЕК+, что способствует восстановлению нефтяных цен в условиях сезонного роста спроса на нефтяное сырье. По предварительными оценкам Reuters, за январь страны картеля сократили добычу на 890 тыс. барр./сутки - до уровня 30,98 млн... читать дальше
.05 февраля 2019 года 14:58
После некоторых колебаний настроения на фондовых площадках мира снова улучшились, тогда как доллар продолжает расти, переварив итоги заседания ФРС на прошлой неделе, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. На фоне отсутствия интереса к защитным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.