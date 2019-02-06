Как правило, в дни размещений ОФЗ рубль преимущественно укрепляется - "Открытие Брокер"

"Рубль преимущественно укреплялся в течение вторника, но делал это неохотно, поскольку доллар всё же усиливал свои позиции на глобальном рынке. Поводы для оптимизма в российской валюте были. Минфин объявил, что на покупку валюты в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта будет направлено всего 194 млрд рублей или 9,7 млрд в день. В предыдущий период на эти цели направлялось 15,6 млрд рублей в день. С учётом дополнительных средств из отложенных объёмов 2018 года ежедневные покупки валюты составят всего 12,5 млрд рублей. Позитивом также можно считать то, что к 28 января инфляция разогналась до 5%, но это несколько ниже средних прогнозов на конец января. Соответственно, у ЦБ РФ пока нет прямых поводов повышать ставку. Более того, если остальные прогнозы будут реализовываться столь же чётко, то уже в II полугодии появится окно возможности для снижения ставки, что позитивно повлияет на рынок ОФЗ, а через него и на рубль. В среду 6 февраля Минфин проведёт два аукциона ОФЗ. На первом будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением в октябре 2026 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. На втором будут предложены ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу. Как правило, в дни размещений рубль преимущественно укрепляется", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.