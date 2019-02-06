Рынок акций в первой половине дня будет консолидироваться - Алор Брокер

"После закрытия фондовой сессии "Московской биржи" американские индексы практически не изменились. Сегодня с утра фьючерсы на них символически снижаются на 0,1%, на уровне вчерашнего закрытия находится и нефть. Все этого говорит о том, что отечественный рынок акций откроется нейтрально и, скорее всего, по крайней мере первую половину дня проведет в консолидации возле отметки 2550 пунктов по индексу МосБиржи. Впрочем, не исключено, что мы даже увидим небольшое снижение - на нейтральном внешнем фоне перегретый рынок вполне может начать сползать вниз под собственной тяжестью. Однако время для "шортов" еще не пришло, наоборот, снижения бумаг стоит спекулятивно выкупать. Наилучшая тактика на сегодня - покупка бумаг на просадке и фиксация прибыли после полупроцентного роста", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.