Пара доллар-рубль будет находится в узком диапазоне 65,3-65,9 - Алор Брокер

"Не ждем сильных движений на валютном рынка. Пара доллар-рубль будет находится в узком диапазоне 65,3-65,9. Какое-то оживление в торгах может наступить по итогам сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ, а также в пятницу, когда ЦБ расскажет о своих действиях в области денежно-кредитной политики на ближайшее время", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.