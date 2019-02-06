Торги могут начаться с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Нефть уже не падает, но сырьевые валюты слабеют. Работающие азиатские рынки всё же демонстрируют позитивную динамику. В России торги могут начаться с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, но устойчивость данной тенденции пока вызывает сомнение. График МосБиржи всё же говорит о краткосрочной перекупленности", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.