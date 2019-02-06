После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2%, вблизи отметки 2550 пунктов. В качестве значимых поддержек выступят уровни 2540, 2530 пунктов. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2560, 2570 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для него станет "круглый" уровень 2550 пунктов", - предполагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.