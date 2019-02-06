Среднесрочный потенциал для роста акций сохраняется, но локально допускаем умеренное коррекционное движение - Промсвязьбанк

"Настроения на глобальных рынках пока остаются умеренно позитивными, в то же время конкретных драйверов для продолжения роста в ближайшее время может не хватать, соответственно, на горизонте ближайших дней видим шансы на локальную коррекцию рисковых активов. Российский фондовый рынок завершил вчерашний день уверенным ростом, прибавив 0,9% по индексу МосБиржи. Индекс вплотную приблизился к отметке в 2550 пунктов, и сегодня ожидаем консолидации рынка вблизи этой отметки. Среднесрочный потенциал для роста рынка еще сохраняется, в то же время локально допускаем умеренное коррекционное движение в ключевых "фишках", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.