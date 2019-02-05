Целью роста индекса МосБиржи может выступить отметка 2640 пунктов - Промсвязьбанк

"Во вторник на российском фондовом рынке вновь преобладали покупки, чему способствовала динамика западных площадок, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,5%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,3% соответственно. Небольшой "ложкой дегтя" для инвесторов выступила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent теряла порядка 0,5%, однако данный фактор оказал лишь минимальное влияние на настроения на наших площадках. В результате к 18.15 мск индекс МосБиржи прибавил 0,8%, поднявшись в район 2545 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Роснефти, Русала и Системы, рост которых превышал 3%. Отметим, что на динамику акций Роснефти оказал влияние отчет компании и повышение агентством S&P рейтинга компании до инвестиционного уровня BBB-. Хуже рынка чувствовали себя Магнит и Распадская, потерявшие 1,9% и 1,7% соответственно. В отличии от трех предыдущих сессии, когда наш рынок к концу торгов терял большую часть роста, сегодня "быкам" удалось удержать позиции. В результате индекс МосБиржи сделал еще один шаг к цели роста, которой, на наш взгляд, может выступать отметка 2640 пунктов".