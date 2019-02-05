К окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ у банков сформировался избыток рублевой ликвидности - ИК "Велес Капитал"

"К сегодняшнему окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ у банков сформировался избыток рублевой ликвидности, который они активно размещают на депозитах у регулятора все последние дни, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Вторник не стал исключением: помимо традиционного недельного аукциона ЦБ второй день подряд проводил депозитные операции "тонкой настройки", и к обоим инструментам банки проявили повышенный интерес. Так, кредитные организации чуть увеличили и без того внушительный объем размещения через однодневные операции "тонкой настройки" (до 1,35 трлн руб.), а также разместили 1,2 трлн руб. на недельных депозитах в ЦБ при лимите 1,68 трлн руб. (неделей ранее объем размещения составил 1,3 трлн руб.). Депозитные операции ЦБ оказали влияние на ставки межбанковского рынка: так, после четырех дней снижения ставка MosPrime o/n отросла на 2 бп.".

Спрос банков на аукционе РЕПО o/n с Федеральным казначейством во вторник отсутствовал; на депозитном аукционе из предложенного лимита в 100 млрд руб. было привлечено менее трети средств. Впрочем, банки пополнили свои запасы долгосрочным фондированием, воспользовавшись депозитным аукционом ПФР, где было привлечены все 116 млрд руб. в рамках лимита на 138 дн.

На валютном рынке сообщение Минфина о снижении объема ежедневных покупок валюты на ближайший месяц примерно в полтора раза (с учетом объема отложенных покупок ЦБ) оказало лишь краткосрочную поддержку рублю. После 18:00 отечественная валюта торговалась в небольшом минусе к доллару вслед за коррекцией нефтяных котировок и укреплением индекса доллара на глобальных площадках.