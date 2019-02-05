По многим акциям пора сокращать позиции - Алор Брокер

"Индекс Мосбиржи сегодня в очередной раз переписал исторический максимум и вошел в зону сопротивления 2540-2560 пунктов, - указывает аналитик "Алор Брокер" Евгений Кирюхин. - Во многом рост был спровоцирован более чем на 3,5-процентным рывком "Роснефти". Компания выпустила очень хороший отчет за прошлый год, в котором инвесторы увидели не только рост прибыли в 2,5 раза, но и сокращение долговой нагрузки. Сегодня же компания получила повышение рейтинга от S&P на одну ступень, а ближе к вечеру первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров заявил о возможности начать программу выкупа акций. Такой позитив значительно нивелировал риски потери порядка 6 млрд долларов в Венесуэле. Кстати, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении увеличить почти в 2 раза добычу нефти, но при этом уже сейчас не может продать свою нефть на внешнем рынке из-за санкций".

А сама нефть сегодня в очередной раз попыталась закрепиться выше верхней границы боковика на уровне 63 доллара, но вновь откатилась от нее, частично уведя за собой и российский рынок акций. До закрепления "черного золота" выше 63 долларов среднесрочно покупать нефтяные контракты очень рискованно.

"Индекс Мосбиржи еще может прибавить, но покупать акции можно лишь спекулятивно - риски коррекции нарастают, - полагает эксперт. - Среднесрочным инвесторам пришла пора закрывать особо прибыльные позиции. В частности, рекомендуем потихоньку фиксировать прибыль в "Норильском Никеле", "Северстали", "Лукойле". В четверг опубликуют отчетности НЛМК и ММК. Если данные выйдут позитивными, бумаги могут подрасти на несколько процентов. Американские фондовые площадки открылись сегодня уверенным ростом, но сохранится ли позитивный настрой до завтрашнего дня - пока вопрос".