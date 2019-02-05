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05 февраля 2019 года 17:27
Железная руда дорожает на новостях из Бразилии - Julius Baer
Прорыв дамбы на шахте в Бразилии, унесший десятки жизней, продолжает оставаться в центре внимания рынка железной руды, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. В понедельник по итогам рассмотрения причин аварии местный суд потребовал от компании Vale, крупнейшего производителя железной руды в мире, приостановить работу восьми дамб, которые являются частью резервуаров с отходами от добычи ископаемых. Как было объявлено на прошлой неделе, три из них уже были включены в план компании по выводу из эксплуатации. Еще одна используется на шахте с ежегодным объемом добычи 30 млн тонн руды. "На новостях из Бразилии цены на железную руду подскочили более чем на 4%, - указывает эксперт Julius Baer. - Мы предполагали подобное развитие событий, но скорость, с которой регуляторные риски реализовались на рынке, оказалась неожиданно высокой. Тогда как планы операторов предусматривали временное сокращение добычи сырья на 40 млн тонн в ближайшие годы, сейчас сектор готовится единовременно лишиться 30 млн тонн руды. Принимая во внимание тот факт, что загрузка добывающих мощностей Vale сейчас далека от максимальной, компания, скорее всего, сумеет быстро компенсировать возможные потери. Период сокращения предложения на рынке будет зависеть от решения суда и успеха возможной апелляции. Рост рисков падения предложения и связанная с этим неопределенность будут поддерживать высокие цены в краткосрочной перспективе. Однако на более далеком горизонте рынок, по нашим оценкам, будет сбалансированным благодаря сезонному росту экспортных поставок и слабому спросу со стороны китайских предприятий. Мы ожидаем коррекцию котировок железной руды".
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