Вряд ли заявленные планы президента Венесуэлы об увеличении добычи нефти реализуемы - БКС

"Вряд ли заявленные планы президента Венесуэлы об увеличении добычи нефти реализуемы, т. к. они противоречат текущей ситуации в нефтяной отрасли страны и факторам, вызвавшим в ней крайне негативные тенденции. В последние годы падение производства нефти в Венесуэле носило катастрофичный характер. В результате технического дефолта по облигациям осенью 2017 г., а также из-за санкций государственная нефтяная компания страны PDVSA оказалась отрезанной от мировых рынков капитала. Серьезные долги перед нефтесервисными компаниями и коррупционные скандалы вызвали бегство иностранных корпораций из страны. Как показала дальнейшая производственная динамика, Венесуэла не способна в одиночку даже поддерживать уровень добычи нефти, не то что наращивать ее. В результате нефтяное производство в стране упало с 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) в 2016 году до 1,2 млн б/с на конец прошлого года, а в этом году добыча снизилась до 16-летнего минимума, по некоторым оценкам составив менее 1 млн б/с. Учитывая плачевное состояние венесуэльской нефтяной отрасли, требующей больших капитальных вложений, последние события в стране, в результате которых нынешняя власть была фактически отрезана от денежных потоков и государственных средств, находящихся за рубежом, делают планы по более чем двукратному увеличению добычи нефти нереалистичными. Кроме того, последние ограничительные меры привели к резкому сокращению поставок венесуэльской нефти за рубеж, лишая отрасль столь необходимой выручки от реализации сырья. Плохая финансово-экономическая ситуация в Венесуэле вызвала массовое бегство из страны квалифицированных работников нефтяной отрасли, что также подрывает ее производственный потенциал, и без того находящийся на неприемлемо низком уровне. Наращивание нефтяного производства в Венесуэле более реалистично после смены нынешнего политического режима. Но даже в этом случае данный процесс займет не менее нескольких лет, учитывая ущерб, нанесенный нефтяной отрасли в последние годы. Поэтому предсказать, какое влияние окажет на нефтяной рынок появление дополнительного предложения нефти со стороны Венесуэлы, сейчас достаточно затруднительно. Это будет зависеть как от сложившегося к тому моменту баланса спроса и предложения, формата договоренностей в рамках ОПЕК+ и самого существования данного альянса, так и от ситуации в мировой экономике, рост которой уже сейчас демонстрирует все признаки замедления, что в случае усиления данной тенденции крайне негативно скажется на глобальном нефтяном спросе", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.