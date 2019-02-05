Рынок акций завершит сессию на рекордной отметке дневного графика - "Открытие Брокер"

Фьючерсы на основные американские индексы указывали на возможный рост рынка в пределах 0,3% в начале дня. Кроме продолжающегося потока корпоративных отчётов, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, основным событием дня станет ежегодное послание президента США Конгрессу. Ещё накануне Д. Трамп и министр финансов С. Мнучин провели ужин с председателем ФРС Дж. Пауэллом. В рамках мероприятия Дж. Пауэлл подчеркнул, что будущие решения по изменению денежной политики будут приниматься только на основе экономической статистики. В центре внимания могут оказаться бумаги Alphabet Inc., которая накануне отчиталась о прибыли выше прогнозов, но инвесторов встревожил резкий рост расходной части. В России рынок акций завершит сессию на рекордной отметке дневного графика. Этому способствуют отсутствие внешней санкционной риторики, а также вполне позитивная ситуация на сырьевых рынках. Кроме того, собственная российская экономика также говорит о росте деловой активности.