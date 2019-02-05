Золото не спешит развивать коррекцию - eToro

После некоторых колебаний настроения на фондовых площадках мира снова улучшились, тогда как доллар продолжает расти, переварив итоги заседания ФРС на прошлой неделе, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. На фоне отсутствия интереса к защитным активам золото пробуксовывает в районе недельных минимумов. При этом понижательное давление на металл носит ограниченный характер, что говорит об осторожности инвесторов и нежелании игроков более активно избавляться от драгоценного металла.

Котировки развивают планомерную коррекцию от недавних максимумов выше уровня 1326, но пока удерживаются над важным уровнем 1300. По мнению эксперта, дополнительное давление на золото оказывает рост доходности 10-летних трежерис, которая повышается третий день подряд.

"Смягчение позиции Федрезерва дает хорошую поддержку желтому металлу, и если в дальнейшем экономические данные из США не будут противоречить более "гибкому" и "терпеливому" настрою Центробанка, у золота есть все шансы возобновить ралли после временного отката, который на данном этапе носит локальный характер. В краткосрочной перспективе котировкам нужно удержаться выше поддержки в районе 1300, а более широкая картина показывает, что бычий тренд остается в силе, пока не нарушена целостность 200-дневной скользящей средней в районе 1245, под которой проходит 100-дневная средняя. Пересечение этих линий укажет на улучшение технических перспектив металла", - резюмирует Михаил Мащенко.