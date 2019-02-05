В скором времени мы увидим прорывы курса в район 67 - 68 рублей за доллар - Аналитика Онлайн

"На Московской бирже за доллар дают 65 рублей 60 копеек, евро торгуется на отметки 74 рубля 90 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2535 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться в районе 62 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap продолжает торговаться чуть ниже $3500. Что касается ситуации на российском валютном рынке, то наши рекомендации и позиции остаются без изменений. Напомним, что ранее мы говорили о том, что текущий диапазон неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу (65 - 66 рублей за доллар). Вполне вероятно, что достаточно в скором времени мы увидим прорывы в район 67 - 68 рублей. Как мы уже ранее говорили в этом году мы, гарантировано хотя бы в моменте увидим отметку в 70 рублей за доллар", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.