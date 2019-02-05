Рубль завис в ожидании дальнейших сигналов - FxPro

"Российский рынок продолжает блуждать без определенного направления, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Можно сказать, что рубль завис в ожидании дальнейших сигналов. С начала дня пара EUR/RUB теряет 10 копеек, торгуясь у 74.90 за счет ослабления единой валюты к большинству конкурентов. USD/RUB четвертую торговую сессию остается у 65.60. В этой паре прослеживается некоторый уклон к росту, что видно по повышению внутридневных минимумов. Однако не стоит обращать излишнее внимание на такую динамику, так как все это происходит на фоне падающих торговых объемов, и сильное движение способно легко сломить текущую картину. Сигнал рынка в данном случае прост: инвесторы держатся в стороне, ожидая новых сильных факторов, которым окажется под силу прервать длительный период затишья".

Выжидательная позиция, по мнению эксперта, может растянуться до конца недели, когда Банк России опубликует очередное решение по процентным ставкам.

Также Александр Купцикевич полагает, что сила рубля с начала года может пойти во вред курсу. ЦБР в январе не только вернулся к покупкам валюты в рамках бюджетного правила Минфина, но и дополнительно усилил свои намерения. Это событие совпало с остановкой ралли рубля, хотя главной причиной все же не стало.

"Теперь все внимание участников рынка будет сосредоточено на сигналах относительно повышения ставок. Если рынки и тут получат "мягкую" риторику ЦБ, это может стать дополнительным ударом для российской валюты. Напомним, сейчас участники ждут еще одно-два повышения в течение 2019 в качестве меры борьбы с инфляцией и поддержки рубля. Тем не менее, с начала года национальной валюте явно не нужна поддержка, а инфляция не спешит набирать обороты из-за очень слабого внутреннего спроса. Кроме того, Банк России, как и другие ЦБ развивающихся стран, был вынужден повышать ставки по следам ФРС. Однако в конце года Федрезерв смягчил риторику, а на прошлой неделе и вовсе убрал из публичного комментария фразу о "необходимости дальнейших повышений ставки". Используя аналогию из Алисы в Зазеркалье, у Банка России отпала необходимость бежать, чтобы оставаться на месте", - резюмирует специалист FxPro.