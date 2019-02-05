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05 февраля 2019 года 11:33
У рубля сохраняется хорошая перспектива продолжения восстановления - "НФК-Сбережения"
"С начала февраля Банк России запустил отложенные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. В целом грубые подсчеты предполагают, что совокупный ежедневный объем таких сделок составит от 18 до 20 млрд руб. При этом с учетом структуры активов ФНБ, очевидно, что под покупкой валюты в первую очередь имеются в виду доллары США. Скупка валюты осуществляется на внутреннем рынке и так или иначе повлияет и на динамику биржевых валютных инструментов. Среднедневной объем торгов на "Московской бирже" по инструменту USDRUB_TOM обычно превышает 160 млрд руб. Таким образом, можно рассматривать действия банка России в качестве препятствующих восстановлению рубля. С другой стороны, с учетом значительной недооцененности российской валюты, а также ограниченности по времени влияния подобных интервенций можно считать влияние таких мер краткосрочным. В то же время вытеснение с внутреннего рынка иностранной валюты и увеличение доли в обращении рублей однозначно является благоприятным явлением для восстановления экономики в долгосрочной перспективе. Так, по данным ЦБ РФ по итогам прошлого года объем наличных денег в обращении вырос на 8,1%, а денежный агрегат М2 (в том числе срочные вклады в национальной валюте) увеличился на 11%. Таким образом, если указанная ликвидность будет направлена преимущественно в реальный сектор экономики, то это послужит фактором в пользу улучшения экономических показателей в дальнейшем. Возможно, в такой логике лежит ключ к разгадке восстановительной динамики рубля, отмечаемой с начала текущего года. Если же указанная ликвидность "потечет" в спекулятивном направлении, то это может привести к всплеску инфляции и продолжению разогрева фондовых индикаторов. Вместе с тем часть "свободной" рублевой ликвидности перераспределяется в пользу государства за счет регулярного размещения ОФЗ. В частности, по итогам последних размещений от 30 января за счет продажи ОФЗ-ПД удалось привлечь порядка 25 млрд руб. Важно отметить в данном контексте амбициозные планы Минфина по привлечению порядка 45 млрд руб. в неделю, то есть, если эти планы реализуются, то практически половину рублевой ликвидности, которую Минфин вбрасывает на внутренний рынок через скупку иностранной валюты, он тут же стремится "стерилизовать" за счет размещения облигаций. В этой связи недостаточный спрос на ОФЗ и неспособность выйти на плановые показатели говорят о том, что рублевая ликвидность движется в более привлекательных направлениях, возможно, именно в реальный сектор! И здесь уместно вспомнить сообщение Росстата о росте ВВП по итогам 2018 года на 2,3%! И это лучший показатель за последние несколько лет. Наибольший рост отмечен в финансовой и страховой деятельности (6,3%), деятельности гостиниц и предприятий общепита (6,1%), а также в строительстве (4,7%). Таким образом, даже с учетом валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила и несколько возросших ожиданий по инфляции в 1-м квартале у рубля сохраняется хорошая перспектива продолжения восстановления, подкрепляемая положительными изменениями в реальных секторах экономики", - заключает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.
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