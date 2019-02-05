.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сегодня рубль по итогам торгов может несколько ослабеть по отношению к доллару США - "Нордеа Банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 февраля 2019 года 11:00
Сегодня рубль по итогам торгов может несколько ослабеть по отношению к доллару США - "Нордеа Банк"
"В утренние часы вторника российская валюта не демонстрирует заметных изменений по отношению к бивалютной корзине. Сегодня рубль по итогам торгов может несколько ослабеть по отношению к доллару США вместе с остальными валютами развивающихся рынков, если индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM), публикация которого запланирована на 18:00 мск, окажется выше ожиданий рынка. Кроме того, завтра пройдет размещение ОФЗ Минфином РФ, в случае успешности которого рубль может получить поддержку в основных валютных парах. Ориентиром по паре USDRUB продолжат выступать отметки 65.2-66.2", - отмечают в "Нордеа Банке".
.
05 февраля 2019 года 17:27
Прорыв дамбы на шахте в Бразилии, унесший десятки жизней, продолжает оставаться в центре внимания рынка железной руды, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. В понедельник по итогам рассмотрения причин аварии местный суд потребовал от компании Vale, крупнейшего... читать дальше
.05 февраля 2019 года 16:38
"Вряд ли заявленные планы президента Венесуэлы об увеличении добычи нефти реализуемы, т. к. они противоречат текущей ситуации в нефтяной отрасли страны и факторам, вызвавшим в ней крайне негативные тенденции. В последние годы падение производства нефти в Венесуэле носило катастрофичный характер. В... читать дальше
.05 февраля 2019 года 15:17
"На рынок поступает все больше информации о выполнении сделки ОПЕК+, что способствует восстановлению нефтяных цен в условиях сезонного роста спроса на нефтяное сырье. По предварительными оценкам Reuters, за январь страны картеля сократили добычу на 890 тыс. барр./сутки - до уровня 30,98 млн... читать дальше
.05 февраля 2019 года 14:58
После некоторых колебаний настроения на фондовых площадках мира снова улучшились, тогда как доллар продолжает расти, переварив итоги заседания ФРС на прошлой неделе, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. На фоне отсутствия интереса к защитным... читать дальше
.05 февраля 2019 года 14:32
В понедельник ФРС США опубликовала результаты очередного "Обследования условий банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов" (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices, SLOOS). К удивлению аналитиков, опрос показал небольшое ужесточение условий... читать дальше
.05 февраля 2019 года 12:10
"Во вторник, 5 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах показывает смешанную динамику после просадки днем ранее. На старте недели американская валюта сумела подрасти – этому поспособствовал позитивный осадок от пятничных данных по рынку труда США за январь –... читать дальше
.05 февраля 2019 года 11:19
"Мировые цены на нефть в ходе торгов вторника вернулись к положительной динамике на фоне возросших опасений о том, что санкции США в отношении Венесуэлы могут ограничить предложение сырья на рынке. Текущие котировки Brent - $62.7/bbl, WTI - $54.8/bbl. После того как накануне стоимость Brent... читать дальше
.05 февраля 2019 года 10:43
Текущая конъюнктура располагает к удержанию котировок Brent в верхней части диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Фьючерсы на нефть Brent вчера подпали под волну распродаж, однако к концу дня вернулись выше 62,5 долл./барр. на фоне сохранения аппетита к риску на мировых рынках. Определенную поддержку оказывают и опасения относительно задержек с поставками венесуэльской нефти на рынок, вызванных санкциями (по... читать дальше
.05 февраля 2019 года 10:36
По мнению аналитика БКС Брокер Игоря Галактионова, в фокусе внимания участников рынка нефти продолжает оставаться напряженная политическая ситуация в Венесуэле. В понедельник сразу несколько стран Евросоюза признали временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Германия,... читать дальше
.05 февраля 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы выросли в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.