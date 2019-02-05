Не видим поводов для устойчивого ослабления позиций рубля в феврале - Росбанк

"Сегодня (в 12:00 мск) Минфин объявит объем интервенций в феврале в рамках бюджетного правила. По нашим оценкам, объем покупок снизится до 210 млрд руб. из-за сохраняющегося эффекта от снижения цен на нефть в декабре, а также на фоне постепенного сокращения объемов. В совокупности с реализацией отложенных покупок валюты (2,8 млрд руб. / день) объем интервенций ЦБ на открытом рынке составит 266 млрд руб. ($4 млрд), что практически эквивалентно объемам января. При этом из-за большего количества рабочих дней в феврале ежедневный объём покупок может сократиться с 15,6 млрд руб. до 13,2 млрд руб. (с $236 млн до $206 млн). Несмотря на возобновление отложенных покупок с 1 февраля 2019 года, объемы интервенций, по нашим оценкам, сохранятся умеренными. Таким образом, со стороны фундаментальных факторов мы не видим поводов для устойчивого ослабления позиций рубля в феврале в условиях уверенного притока по текущему счету (SGe: $8,8 млрд) и ограниченного оттока капитала (SGe: -$5,2 млрд)", - указывают в Росбанке.