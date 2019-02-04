Ситуация с рублевой ликвидностью на межбанковском рынке продолжает улучшаться - ИК "Велес Капитал"

"Ситуация с рублевой ликвидностью на межбанковском рынке продолжает улучшаться, - делает вывод начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В понедельник значение индикативной ставки МБК MosPrime o/n снизилось еще на 6 бп, обновив минимум с начала текущего года. Несмотря на завтрашнее окончание периода усреднения обязательных резервов в ЦБ, банки в полной мере воспользовались лимитом регулятора на депозитном аукционе "тонкой настройки", разместив в ЦБ 1,3 трлн руб. При этом на утро понедельника свободные остатки банковского сектора на корсчетах в ЦБ составляли "лишь" 1,9 трлн руб. Не исключено, что часть средств на депозиты "тонкой настройки" банки переместили с депозитов постоянного действия, кроме того, вероятно, воспользовались ликвидностью, пришедшей по бюджетному каналу. Также в понедельник банки привлекли на депозиты 200 млрд руб. от Федерального казначейства. В целом за последнее время можно наблюдать повышенный спрос кредитных организаций на длинные депозитные ресурсы от Росказначейства при отсутствии спроса на короткую ликвидность в рамках операций РЕПО".

На валютных площадках развивающихся рынков доллар весь день пребывал в зеленой зоне. Внутренний рынок не являлся исключением, и к окончанию рабочего дня рубль терял порядка 0,3% в паре с американской валютой. Эксперт ИК отметил, что в середине дня российская валюта пыталась переломить негативный ход торгов, используя подъем нефтяных котировок выше отметки в 63,5 долл. за марки Brent. Однако обновив максимум за почти два месяца, цены на нефть скорректировались и к завершению рабочего дня торговались уже на 2 долл. дешевле, сведя на нет все попытки рубля изменить ситуацию.