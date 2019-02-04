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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ситуация с рублевой ликвидностью на межбанковском рынке продолжает улучшаться - ИК "Велес Капитал"
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04 февраля 2019 года 18:43
Ситуация с рублевой ликвидностью на межбанковском рынке продолжает улучшаться - ИК "Велес Капитал"
"Ситуация с рублевой ликвидностью на межбанковском рынке продолжает улучшаться, - делает вывод начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В понедельник значение индикативной ставки МБК MosPrime o/n снизилось еще на 6 бп, обновив минимум с начала текущего года. Несмотря на завтрашнее окончание периода усреднения обязательных резервов в ЦБ, банки в полной мере воспользовались лимитом регулятора на депозитном аукционе "тонкой настройки", разместив в ЦБ 1,3 трлн руб. При этом на утро понедельника свободные остатки банковского сектора на корсчетах в ЦБ составляли "лишь" 1,9 трлн руб. Не исключено, что часть средств на депозиты "тонкой настройки" банки переместили с депозитов постоянного действия, кроме того, вероятно, воспользовались ликвидностью, пришедшей по бюджетному каналу. Также в понедельник банки привлекли на депозиты 200 млрд руб. от Федерального казначейства. В целом за последнее время можно наблюдать повышенный спрос кредитных организаций на длинные депозитные ресурсы от Росказначейства при отсутствии спроса на короткую ликвидность в рамках операций РЕПО". На валютных площадках развивающихся рынков доллар весь день пребывал в зеленой зоне. Внутренний рынок не являлся исключением, и к окончанию рабочего дня рубль терял порядка 0,3% в паре с американской валютой. Эксперт ИК отметил, что в середине дня российская валюта пыталась переломить негативный ход торгов, используя подъем нефтяных котировок выше отметки в 63,5 долл. за марки Brent. Однако обновив максимум за почти два месяца, цены на нефть скорректировались и к завершению рабочего дня торговались уже на 2 долл. дешевле, сведя на нет все попытки рубля изменить ситуацию.
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Компании упоминаемые в новости: Северсталь
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04 февраля 2019 года 17:53
На текущей неделе котировки Brent будут пытаться закрепиться в середине диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Цены на нефть марки Brent в последние дни держатся в диапазоне 60-63 долл/барр. Локальную поддержку котировкам оказывают умеренно-позитивные настроения на мировых рынках и надежды на полноценное выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:07
"На российском валютном рынке сохраняется спокойный ход торгов, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - С утра в понедельник рубль теряет 7 копеек к доллару, но отбирает 4 копейки у евро. Пара EURRUB колеблется около 75ти, откуда отталкивалась к росту с октября. USD/RUB немного не... читать дальше
.04 февраля 2019 года 12:20
Главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен указывает, что сырая нефть выдала сильнейший месячный рост с 2015 года, но, несмотря на многие события и комментарии, дававшие поддержку, не смогла пробиться вверх.Нефть марки WTI сейчас зажата в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель.... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:50
Золото на фоне возврата ФРС к нейтральной позиции по ставке достигло девятимесячного максимума 1325 долл. США за унцию, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Повышение цены на 110 долл. США за два месяца было поддержано сильнейшим с 1930-х гг. декабрьским падением... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:37
"В пятницу утром внешний фон для российских евробондов казался позитивным благодаря тому, что доходность UST10 еще накануне вечером упала уже до отметки 2,63%. Однако сильное снижение доходностей гособлигаций США не поддержало котировки российских бумаг, и они, напротив, стали снижаться на... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:22
"Нефтяные цены относительно стабильны после более чем 3% роста по итогам торгов пятницы, - указываеют эксперты "Нордеа Банка". - Текущие котировки Brent - $62.8/bbl, WTI - $55.2/bbl. Катализаторами улучшения настроений на нефтяном рынке накануне выступили статистика от компании Baker Hughes и... читать дальше
.04 февраля 2019 года 10:27
Котировки Brent будут пытаться закрепиться в верхней части диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
Стоимость нефти марки Brent сумела в пятницу выйти выше отметки 62.5 долл./барр. при поддержке умеренно позитивных настроений на мировых рынках и надежд на то, что выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн барр/сутки меньше, чем в декабре;... читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник стабилен. читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:28
"Цены на нефть укрепились на 3% в пятницу и имеют потенциал для дальнейшего роста на фоне поступивших данных о добыче ОПЕК в январе. В частности, Саудовская Аравия заявила о более сильном сокращении, чем договорились в рамках ОПЕК+. План перевыполнен примерно на треть, и, по словам министра... читать дальше
.01 февраля 2019 года 17:36
Курс рубля сохраняет позиции вблизи 65,5 на фоне подъема рынков после "голубиных" сигналов от ФРС. Однако в ближайшей перспективе, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, доллар США может отыграть часть позиций. По итогам недели главным событием в рынке остаются итоги... читать дальше
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