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04 февраля 2019 года 18:17
Инвесторы будут придерживаться бокового тренда до прояснения американо-китайского торгового конфликта - "Альфа Банк"
Российский рынок акций в январе показал отличную динамику: РТС вырос на 13% м/м, пробив психологическую отметку 1 200, а ММВБ установил рекордный максимум, превысив 2 500 пунктов, отмечают эксперты "Альфа Банка". Ралли было вызвано сочетанием нескольких факторов: сдержанным оптимизмом от хода торговой войны, мягкой монетарной политикой ФРС, высокими ценами на нефть и исключением Rusal, EN+ и ЕвроСибЭнерго из списка SDN. "Февраль на российском рынке открылся на весьма спокойной ноте, и мы ожидаем, что этот тренд продолжится на фоне глобальной конъюнктуры, не богатой на яркие события, - прогнозируют эксперты банка. - Китайская статистика производителей оказалась ниже ожиданий, что усиливает опасения по поводу перспектив второй в мире крупнейшей экономики и неопределенности вокруг перспектив мирового роста. Китай и США так и не достигли соглашения в Вашингтоне. Пекин на этой неделе объявит шатдаун, так как страна празднует Новый год. Таким образом, продвижения торговых переговоров на этой неделе не ожидается. Второй раунд переговоров состоится, судя по всему, в середине февраля, когда в Азию с визитом отправятся С. Мнучин и Р. Лайтхайзер. Отметим, что юань ослаб после выхода китайского PMI, который опустился до трехлетнего минимума. Динамика юаня остается важным фактором динамики цен в сырьевом секторе". В центре геополитической повестки дня сейчас находится Венесуэла, указывают в "Альфа Банке". США объявили санкции государственной нефтедобывающей компании PVDSA, заблокировав активы стоимостью $7 млрд и по сути препятствуя г-но Николасу Мадуро экспортировать нефть в США. Кроме того, Вашингтон убедил Банк Англии отказать выдавать Николасу Мадуро золотые слитки из венесуэльских запасов стоимостью $1,2 млрд, которые правительство страны хранит в Лондоне. Россия присутствует на рынке Венесуэлы через Роснефть, которая инвестировала примерно $5 млрд в проблемную нефтяную отрасль страны. Венесуэла - ближайший партнер Пекина в Латинской Америке, а также крупнейший получатель китайского финансирования (по некоторым оценкам, Китай предоставил Каракасу кредитов на сумму $50 млрд). "В своем интервью в эти выходные президент Дональд Трамп обмолвился о том, что не исключает факта военных интервенций в Венесуэлу; мы считаем, что подобные заявления являются ничем иным как проявлением военного психоза.Украина переходит в более активную стадию выборной кампании: сегодня заканчивается срок подачи документов на участие в выборах. Таким образом, вплоть до 31 марта нельзя исключать дальнейшей конфронтации или попыток к ней. Завтра, 5 февраля, Дональд Трамп выступит перед Конгрессом с ежегодным Посланием. Ожидается, что его речь будет сосредоточена на внутренней политике.В обстановке отсутствия любых значимых катализаторов главное внимание на этой неделе будет сосредоточено на отчетности. Инвесторы, вероятно, будут придерживаться бокового тренда до прояснения американо-китайского торгового конфликта. Скорее всего, на российском рынке акций инвесторы будут фиксировать прибыль, особенно в тех акциях, которые особенно сильно опережали рынок в прошлом месяце (банки и розничные сети). Акции нефтегазовых компаний (ROSN, LKOD, NVTK, OGZD) может поддержать возможное возобновление роста цен на нефть. Приток средств в горно-металлургический сектор (NLMK, SVST, GMKN) может продолжиться на фоне выхода инвесторов из бразильской Vale после прорыва плотины. YNDX and MAIL могут получить поддержку от сильного восстановления компаний технологического сектора в мире", - резюмируют аналитики "Альфа Банка" .
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04 февраля 2019 года 17:53
На текущей неделе котировки Brent будут пытаться закрепиться в середине диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Цены на нефть марки Brent в последние дни держатся в диапазоне 60-63 долл/барр. Локальную поддержку котировкам оказывают умеренно-позитивные настроения на мировых рынках и надежды на полноценное выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:07
"На российском валютном рынке сохраняется спокойный ход торгов, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - С утра в понедельник рубль теряет 7 копеек к доллару, но отбирает 4 копейки у евро. Пара EURRUB колеблется около 75ти, откуда отталкивалась к росту с октября. USD/RUB немного не... читать дальше
.04 февраля 2019 года 12:20
Главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен указывает, что сырая нефть выдала сильнейший месячный рост с 2015 года, но, несмотря на многие события и комментарии, дававшие поддержку, не смогла пробиться вверх.Нефть марки WTI сейчас зажата в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель.... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:50
Золото на фоне возврата ФРС к нейтральной позиции по ставке достигло девятимесячного максимума 1325 долл. США за унцию, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Повышение цены на 110 долл. США за два месяца было поддержано сильнейшим с 1930-х гг. декабрьским падением... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:37
"В пятницу утром внешний фон для российских евробондов казался позитивным благодаря тому, что доходность UST10 еще накануне вечером упала уже до отметки 2,63%. Однако сильное снижение доходностей гособлигаций США не поддержало котировки российских бумаг, и они, напротив, стали снижаться на... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:22
"Нефтяные цены относительно стабильны после более чем 3% роста по итогам торгов пятницы, - указываеют эксперты "Нордеа Банка". - Текущие котировки Brent - $62.8/bbl, WTI - $55.2/bbl. Катализаторами улучшения настроений на нефтяном рынке накануне выступили статистика от компании Baker Hughes и... читать дальше
.04 февраля 2019 года 10:27
Котировки Brent будут пытаться закрепиться в верхней части диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
Стоимость нефти марки Brent сумела в пятницу выйти выше отметки 62.5 долл./барр. при поддержке умеренно позитивных настроений на мировых рынках и надежд на то, что выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн барр/сутки меньше, чем в декабре;... читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник стабилен. читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:28
"Цены на нефть укрепились на 3% в пятницу и имеют потенциал для дальнейшего роста на фоне поступивших данных о добыче ОПЕК в январе. В частности, Саудовская Аравия заявила о более сильном сокращении, чем договорились в рамках ОПЕК+. План перевыполнен примерно на треть, и, по словам министра... читать дальше
.01 февраля 2019 года 17:36
Курс рубля сохраняет позиции вблизи 65,5 на фоне подъема рынков после "голубиных" сигналов от ФРС. Однако в ближайшей перспективе, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, доллар США может отыграть часть позиций. По итогам недели главным событием в рынке остаются итоги... читать дальше
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