Надежды на сделку Китая и США, ФРС и рост Brent - БКС Глобал Маркетс

"Как и на прошлой неделе, динамику торгов будут определять все те же факторы: цены на нефть Brent, ход переговоров США и Китая и сохранение мягкой политики ФРС на более длительный срок. В начале недели для рынков складывается позитивный внешний фон. Котировки Brent снова находятся выше $62 за барр. на фоне сильных данных по рынку труда, сокращения числа буровых установок, рисков перебоев в поставках (США ввели санкции против венесуэльской компании Petrleos de Venezuela SA), а также позитивного новостного потока о ходе переговоров США и Китая, что указывает на вероятность заключения сделки до крайнего срока, который наступает 1 марта (означает снижение опасений по поводу перспективы экономического роста). Также стоит отметить очевидно мягкую позицию ФРС, которая заявила о готовности проявить терпение в вопросе повышения ставки. Между тем можно говорить о снижении санкционных рисков: в выходные индексный провайдер MSCI объявил, что UC Rusal снова сможет претендовать на включение в индексы уже в рамках полугодового пересмотра в мае", - отмечает специалист БКС Глобал Маркетс Марк Брэдфорд.