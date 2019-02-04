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04 февраля 2019 года 16:58
Надежды на сделку Китая и США, ФРС и рост Brent - БКС Глобал Маркетс
"Как и на прошлой неделе, динамику торгов будут определять все те же факторы: цены на нефть Brent, ход переговоров США и Китая и сохранение мягкой политики ФРС на более длительный срок. В начале недели для рынков складывается позитивный внешний фон. Котировки Brent снова находятся выше $62 за барр. на фоне сильных данных по рынку труда, сокращения числа буровых установок, рисков перебоев в поставках (США ввели санкции против венесуэльской компании Petrleos de Venezuela SA), а также позитивного новостного потока о ходе переговоров США и Китая, что указывает на вероятность заключения сделки до крайнего срока, который наступает 1 марта (означает снижение опасений по поводу перспективы экономического роста). Также стоит отметить очевидно мягкую позицию ФРС, которая заявила о готовности проявить терпение в вопросе повышения ставки. Между тем можно говорить о снижении санкционных рисков: в выходные индексный провайдер MSCI объявил, что UC Rusal снова сможет претендовать на включение в индексы уже в рамках полугодового пересмотра в мае", - отмечает специалист БКС Глобал Маркетс Марк Брэдфорд.
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04 февраля 2019 года 17:53
На текущей неделе котировки Brent будут пытаться закрепиться в середине диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Цены на нефть марки Brent в последние дни держатся в диапазоне 60-63 долл/барр. Локальную поддержку котировкам оказывают умеренно-позитивные настроения на мировых рынках и надежды на полноценное выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:07
"На российском валютном рынке сохраняется спокойный ход торгов, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - С утра в понедельник рубль теряет 7 копеек к доллару, но отбирает 4 копейки у евро. Пара EURRUB колеблется около 75ти, откуда отталкивалась к росту с октября. USD/RUB немного не... читать дальше
.04 февраля 2019 года 12:20
Главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен указывает, что сырая нефть выдала сильнейший месячный рост с 2015 года, но, несмотря на многие события и комментарии, дававшие поддержку, не смогла пробиться вверх.Нефть марки WTI сейчас зажата в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель.... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:50
Золото на фоне возврата ФРС к нейтральной позиции по ставке достигло девятимесячного максимума 1325 долл. США за унцию, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Повышение цены на 110 долл. США за два месяца было поддержано сильнейшим с 1930-х гг. декабрьским падением... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:37
"В пятницу утром внешний фон для российских евробондов казался позитивным благодаря тому, что доходность UST10 еще накануне вечером упала уже до отметки 2,63%. Однако сильное снижение доходностей гособлигаций США не поддержало котировки российских бумаг, и они, напротив, стали снижаться на... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:22
"Нефтяные цены относительно стабильны после более чем 3% роста по итогам торгов пятницы, - указываеют эксперты "Нордеа Банка". - Текущие котировки Brent - $62.8/bbl, WTI - $55.2/bbl. Катализаторами улучшения настроений на нефтяном рынке накануне выступили статистика от компании Baker Hughes и... читать дальше
.04 февраля 2019 года 10:27
Котировки Brent будут пытаться закрепиться в верхней части диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
Стоимость нефти марки Brent сумела в пятницу выйти выше отметки 62.5 долл./барр. при поддержке умеренно позитивных настроений на мировых рынках и надежд на то, что выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн барр/сутки меньше, чем в декабре;... читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник стабилен. читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:28
"Цены на нефть укрепились на 3% в пятницу и имеют потенциал для дальнейшего роста на фоне поступивших данных о добыче ОПЕК в январе. В частности, Саудовская Аравия заявила о более сильном сокращении, чем договорились в рамках ОПЕК+. План перевыполнен примерно на треть, и, по словам министра... читать дальше
.01 февраля 2019 года 17:36
Курс рубля сохраняет позиции вблизи 65,5 на фоне подъема рынков после "голубиных" сигналов от ФРС. Однако в ближайшей перспективе, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, доллар США может отыграть часть позиций. По итогам недели главным событием в рынке остаются итоги... читать дальше
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