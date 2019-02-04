Рынок акций РФ продолжает обновлять рекорды - БКС

"Первую февральскую неделю российской рынок акций открыл в "зеленой зоне" и уже в середине дня продвинулся к новым историческим максимумам - индекс МосБиржи преодолел отметку 2537. При отраслевом анализе видно, что в последнее время удерживать позиции помогали компании, ориентированные на внутренний спрос. Сегодня выделился сегмент металлургов, но здесь основным драйвером является отдельная корпоративная история в виде роста акций Русала и EN+ после снятия санкций и перспективы включения в состав индекса MSCI. Тяжеловесный нефтегазовый сектор близок к уровням закрытия пятницы. Развить движение российским индексам помогли бы экспортеры, но укрепившийся рубль и отсутствие дальнейшего скачка наверх по "черному золоту" тормозят их восхождение. Первый фактор сохранит свое давление и на текущей неделе: несмотря на возобновившиеся валютные покупки со стороны ЦБ и отсутствие недавнего фактора поддержки в виде налогового периода, рубль остается востребованной валютой благодаря укреплению нефти и всплеска интереса к развивающимся рынкам. А укрепление доллара сдерживает смягчение риторики ФРС США относительно проводимой монетарной политики. В эту пятницу состоится заседание Банка России, по итогам которого ожидается сохранение ключевой ставки на текущем уровне. До заседания вероятно нахождение курса вблизи 65,5 рублей за доллар США. Что касается нефти, то вот здесь ожидается поддержка для российского рынка акций. Во-первых, снизилась буровая активность в США. Во-вторых, ОПЕК+ выполняет свои обязательства по сокращению добычи, уже снижено более 70% от плана. На текущей неделе можем протестировать отметку в 65$ по Brent. Таким образом, по индексу МосБиржи при наличии поддержки от нефтегазового сектора в ближайшие дни возможны очередные обновления исторического максимума", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

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Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ, EN+ Group