Нефть и смягчение санкционных рисков продолжат "толкать" отечественный рынок акций вверх - "Открытие Брокер"

"Пока на внешних рынках предпочитали продавать, на отечественной площадке преобладали покупатели. Индексный провайдер MSCI объявил о том, что в связи с отменой санкций бумаги "РУСАЛа" и En+ могут вернуться в индекс MSCI Russia. Соответственно, расписки "РУСАЛа" смогли выйти в лидеры дня. Во многом это помогло индексу МосБиржи достичь нового максимума в первой половине дня на отметке 2537 пунктов. Активность была ниже обычного, и к середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 13 млрд рублей. Торги в США могут начаться вблизи уровней закрытия в пятницу. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрировали околонулевую динамику. Нефть и смягчение санкционных рисков продолжат "толкать" отечественный рынок акций вверх. Кроме того, это также окажет поддержку рублю, которому на текущей неделе предстоит узнать масштабы инфляции в январе", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

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Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ, EN+ Group