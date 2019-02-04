До конца торговой сессии индекс МосБиржи может выйти на новые исторические уровни - ИК "ФИНАМ"

Сегодня российский рынок торгуется на "мажорной ноте", рублевый индикатор МосБиржи растет на 0,5%. Фьючерс на индекс РТС прибавляет 0,63%. До конца торговой сессии индекс МосБиржи может выйти на новые исторические уровни, считает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.