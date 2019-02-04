Акции "Северстали" могут вернуться к максимумам ноября - ИК "Велес Капитал"

"Акции "Северстали" продолжают восходящее движение, находясь в зоне краткосрочной перекупленности. ADX при этом указывает на силу "бычьего" тренда, а котировки преодолели сопротивление 1020 руб, которое в ноябре было нижней границей краткосрочного диапазона. Если акциям удастся устоять выше, стоит ждать роста к следующему важному сопротивлению 1050 руб. Открытие новых краткосрочных "длинных" позиций у текущих отметок рискованно из-за опасности начала нисходящей коррекции, но имеет смысл держать те, что были открыты ранее", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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