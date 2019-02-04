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04 февраля 2019 года 14:46
Евро упорно игнорирует слабую статистику - eToro
Единая валюта начала новую торговую неделю с умеренной просадки, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Пара EUR/USD застряла в районе 100-дневной скользящей средней под отметкой 1.1450 и на краткосрочных графиках не демонстрирует выраженного настроя. "Примечательно, что текущие коррективные подвижки в основной валютной паре обусловлены в основном ослаблением давления на доллар, который все же нашел повод для небольшого отскока после пятничной просадки в ответ на неоднозначный отчет по американскому рынку труда, - указывает эксперт eToro. - При этом единая валюта упорно продолжает игнорировать экономические сигналы из еврозоны, которые оставляют желать лучшего. На прошлой неделе стало известно, что рост ВВП региона продолжил замедляться, а Италия и вовсе скатилась в техническую рецессию - экономика сократилась второй квартал кряду. Сегодняшние релизы подчеркивают наличие проблем в европейской экономике. Индекс настроений инвесторов Sentix отметил шестой месяц снижения подряд, составив -3.7 против прогноза -1.3 и предыдущего значения на уровне -1.5. причем в Германии индекс упал до 3,1 от 6,1 - минимум с августа 2012 года". Цены европейских производителей упали на 0,8% в месячном выражении после снижения на 0,35 месяцем ранее. Годовой показатель ухудшился с 4,0% до 3,0%. По сути, такие не удивляют, поскольку ни для кого не секрет, что инфляционное давление в еврозоне остается слабым. "Опасность текущего поведения евро, который не хочет признавать явные ухудшения в регионе и все еще надеется на начало повышений ставки в ЕЦБ, заключается в том, что на определенном этапе может сработать накопительный эффект, и тогда отложенная реакция валюты будет гораздо масштабнее. Пока же бычий потенциал доллара ограничивается отметкой 1.15, тогда как риск пробоя уровня 1.14 возрастает", - резюмирует Михаил Мащенко.
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04 февраля 2019 года 17:53
На текущей неделе котировки Brent будут пытаться закрепиться в середине диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
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.04 февраля 2019 года 13:07
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.04 февраля 2019 года 12:20
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.04 февраля 2019 года 11:50
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.04 февраля 2019 года 11:37
"В пятницу утром внешний фон для российских евробондов казался позитивным благодаря тому, что доходность UST10 еще накануне вечером упала уже до отметки 2,63%. Однако сильное снижение доходностей гособлигаций США не поддержало котировки российских бумаг, и они, напротив, стали снижаться на... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:22
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.04 февраля 2019 года 10:27
Котировки Brent будут пытаться закрепиться в верхней части диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
Стоимость нефти марки Brent сумела в пятницу выйти выше отметки 62.5 долл./барр. при поддержке умеренно позитивных настроений на мировых рынках и надежд на то, что выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн барр/сутки меньше, чем в декабре;... читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник стабилен. читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:28
"Цены на нефть укрепились на 3% в пятницу и имеют потенциал для дальнейшего роста на фоне поступивших данных о добыче ОПЕК в январе. В частности, Саудовская Аравия заявила о более сильном сокращении, чем договорились в рамках ОПЕК+. План перевыполнен примерно на треть, и, по словам министра... читать дальше
.01 февраля 2019 года 17:36
Курс рубля сохраняет позиции вблизи 65,5 на фоне подъема рынков после "голубиных" сигналов от ФРС. Однако в ближайшей перспективе, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, доллар США может отыграть часть позиций. По итогам недели главным событием в рынке остаются итоги... читать дальше
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