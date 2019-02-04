Евро упорно игнорирует слабую статистику - eToro

Единая валюта начала новую торговую неделю с умеренной просадки, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Пара EUR/USD застряла в районе 100-дневной скользящей средней под отметкой 1.1450 и на краткосрочных графиках не демонстрирует выраженного настроя.

"Примечательно, что текущие коррективные подвижки в основной валютной паре обусловлены в основном ослаблением давления на доллар, который все же нашел повод для небольшого отскока после пятничной просадки в ответ на неоднозначный отчет по американскому рынку труда, - указывает эксперт eToro. - При этом единая валюта упорно продолжает игнорировать экономические сигналы из еврозоны, которые оставляют желать лучшего. На прошлой неделе стало известно, что рост ВВП региона продолжил замедляться, а Италия и вовсе скатилась в техническую рецессию - экономика сократилась второй квартал кряду. Сегодняшние релизы подчеркивают наличие проблем в европейской экономике. Индекс настроений инвесторов Sentix отметил шестой месяц снижения подряд, составив -3.7 против прогноза -1.3 и предыдущего значения на уровне -1.5. причем в Германии индекс упал до 3,1 от 6,1 - минимум с августа 2012 года".

Цены европейских производителей упали на 0,8% в месячном выражении после снижения на 0,35 месяцем ранее. Годовой показатель ухудшился с 4,0% до 3,0%. По сути, такие не удивляют, поскольку ни для кого не секрет, что инфляционное давление в еврозоне остается слабым.

"Опасность текущего поведения евро, который не хочет признавать явные ухудшения в регионе и все еще надеется на начало повышений ставки в ЕЦБ, заключается в том, что на определенном этапе может сработать накопительный эффект, и тогда отложенная реакция валюты будет гораздо масштабнее. Пока же бычий потенциал доллара ограничивается отметкой 1.15, тогда как риск пробоя уровня 1.14 возрастает", - резюмирует Михаил Мащенко.