БКС оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений

"БКС Глобал Маркетс" оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), VEON, Сбербанк (MOEX: SBER) (привилегированные акции) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES).

Как отмечает эксперт, корзина продолжила демонстрировать опережающую динамику, несмотря на сильное начало года для всего рынка, ее средняя дивдоходность на 12 месяцев ожидается на уровне 12,6%.

"Мы ожидаем, что в феврале-апреле большинство российских компаний раскроют прибыль и планы по дивидендным выплатам в рамках публикации финансовых результатов за 2018 год. Это важный период с точки зрения новостей о дивидендах от государственных компаний и банков, поскольку большинство из них по-прежнему производят выплаты только раз в год", - говорится в обзоре.

Кроме того, стратег обращает внимание на то, что Россия по-прежнему предлагает самые высокие дивиденды (прогнозируемая дивдоходность в 2019 году на уровне 6,8%) среди глобальных рынков после сильной динамики котировок в январе.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).