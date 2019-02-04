В ближайшее время мы не ожидаем существенных движений в рубле - Банк "Санкт-Петербург"

" Рубль вместе с другими валютами развивающихся стран корректируется после позитива на прошлой неделе, вызванного

мягкой риторикой ФРС США. Главное событие этой недели для российского рынка – заседание Центрального Банка, по итогам которого

мы не ожидаем каких-либо сюрпризов и, соответственно, реакции в рубле или доходностях облигаций. В целом в ближайшее время мы не

ожидаем существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета, что в сочетании с

хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает рубль, а действие бюджетного правила и докупка валюты Центральным Банком ограничивают потенциал его укрепления", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".