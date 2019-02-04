Для рубля возможный дальнейший рост цен нефти остается главным поддерживающим фактором - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Для рубля возможный дальнейший рост цен нефти остается главным поддерживающим фактором. Если цены на нефть все же не смогут выйти на растущую траекторию, то возобновление закупок валюты будет легко сдерживать дальнейшее его укрепление. А вот намеченное на 8 февраля заседание ЦБ РФ вряд ли даст рублю новый импульс для роста, поскольку, по ожиданиям, скорее всего, не приведет к изменению ключевой ставки. Действительно, внешние риски пока не добавляют новой остроты, а инфляция в стране хотя и ускорилась до 1% в январе, но за последнюю неделю показала рост лишь на умеренные 0,1%", - отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.