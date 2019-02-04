Нефть будет решать судьбу рубля - FxPro

"На российском валютном рынке сохраняется спокойный ход торгов, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - С утра в понедельник рубль теряет 7 копеек к доллару, но отбирает 4 копейки у евро. Пара EURRUB колеблется около 75ти, откуда отталкивалась к росту с октября. USD/RUB немного не дошла до собственного важного уровня поддержки у 65, зависнув в 55 копейках от данной отметки.

Рынок явно ждет нового импульса, не сумев оттолкнуться от пятничных показателей рынка труда в США. Сильный отчет по занятости был будто проигнорирован, а потому доллар остается примерно на тех же позициях, с которых начинал торги в пятницу. В то же время нефть прибавила более 3% с середины пятницы, вернувшись к $63 за баррель Brent".

Эти уровни являются важной областью сопротивления, откуда нефть неоднократно разворачивалась к снижению с начала декабря. В связи с этим, стоит обратить повышенное внимание на движения вблизи этих уровней. Решительный прорыв области способен положить начало дальнейшему длительному росту. Со стороны технализа, нефть может не иметь значимых препятствий для роста вплоть до $71-$73.

"Напряженность в Венесуэле способствует росту нефти, - отмечает Александр Купцикевич. - Также нельзя упускать из виду, что активный рост начался в пятницу после публикации данных по занятости в США. Продолжающийся сильный рост показателя поддерживает и ожидания сильного потребительского спроса, подстегивая рост нефти. Еще одной положительной новостью является падение буровой активности в США, в ответ на снижение котировок. В ноябре и декабре американские производители словно игнорировали этот провал, сохраняя высокую буровую активность. Зачастую, это предвестник сокращения добычи через 6-9 месяцев, вопреки прогнозам на дальнейшее увеличение поставок из США. Ожидая, чем окончится противостояние быков и медведей по нефти, котировки рублевых пар также зависли вблизи собственных важных уровней".