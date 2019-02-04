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Главная / Аналитикам / Аналитика / WTI и Brent продолжают консолидацию в пределах установившихся 5-долларовых диапазонов - Saxo Bank
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04 февраля 2019 года 12:20
WTI и Brent продолжают консолидацию в пределах установившихся 5-долларовых диапазонов - Saxo Bank
Главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен указывает, что сырая нефть выдала сильнейший месячный рост с 2015 года, но, несмотря на многие события и комментарии, дававшие поддержку, не смогла пробиться вверх.Нефть марки WTI сейчас зажата в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель. "Оставаясь в ценовом канале последние три недели, в краткосрочной перспективе она может направиться вниз: и WTI, и особенно Brent продолжают консолидацию в пределах установившихся 5-долларовых диапазонов", - прогнозирует эксперт.
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04 февраля 2019 года 17:53
На текущей неделе котировки Brent будут пытаться закрепиться в середине диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Цены на нефть марки Brent в последние дни держатся в диапазоне 60-63 долл/барр. Локальную поддержку котировкам оказывают умеренно-позитивные настроения на мировых рынках и надежды на полноценное выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн... читать дальше
.04 февраля 2019 года 13:07
"На российском валютном рынке сохраняется спокойный ход торгов, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - С утра в понедельник рубль теряет 7 копеек к доллару, но отбирает 4 копейки у евро. Пара EURRUB колеблется около 75ти, откуда отталкивалась к росту с октября. USD/RUB немного не... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:50
Золото на фоне возврата ФРС к нейтральной позиции по ставке достигло девятимесячного максимума 1325 долл. США за унцию, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Повышение цены на 110 долл. США за два месяца было поддержано сильнейшим с 1930-х гг. декабрьским падением... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:37
"В пятницу утром внешний фон для российских евробондов казался позитивным благодаря тому, что доходность UST10 еще накануне вечером упала уже до отметки 2,63%. Однако сильное снижение доходностей гособлигаций США не поддержало котировки российских бумаг, и они, напротив, стали снижаться на... читать дальше
.04 февраля 2019 года 11:22
"Нефтяные цены относительно стабильны после более чем 3% роста по итогам торгов пятницы, - указываеют эксперты "Нордеа Банка". - Текущие котировки Brent - $62.8/bbl, WTI - $55.2/bbl. Катализаторами улучшения настроений на нефтяном рынке накануне выступили статистика от компании Baker Hughes и... читать дальше
.04 февраля 2019 года 10:27
Котировки Brent будут пытаться закрепиться в верхней части диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
Стоимость нефти марки Brent сумела в пятницу выйти выше отметки 62.5 долл./барр. при поддержке умеренно позитивных настроений на мировых рынках и надежд на то, что выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн барр/сутки меньше, чем в декабре;... читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник стабилен. читать дальше
.04 февраля 2019 года 09:28
"Цены на нефть укрепились на 3% в пятницу и имеют потенциал для дальнейшего роста на фоне поступивших данных о добыче ОПЕК в январе. В частности, Саудовская Аравия заявила о более сильном сокращении, чем договорились в рамках ОПЕК+. План перевыполнен примерно на треть, и, по словам министра... читать дальше
.01 февраля 2019 года 17:36
Курс рубля сохраняет позиции вблизи 65,5 на фоне подъема рынков после "голубиных" сигналов от ФРС. Однако в ближайшей перспективе, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, доллар США может отыграть часть позиций. По итогам недели главным событием в рынке остаются итоги... читать дальше
.01 февраля 2019 года 16:27
Риск начала рецессии в последнее время был доминирующим фактором динамики мирового рынка облигаций, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Заявления представителей ФРС США на этой неделе стали приятной новостью для игроков на фоне всего... читать дальше
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