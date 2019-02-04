WTI и Brent продолжают консолидацию в пределах установившихся 5-долларовых диапазонов - Saxo Bank

Главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен указывает, что сырая нефть выдала сильнейший месячный рост с 2015 года, но, несмотря на многие события и комментарии, дававшие поддержку, не смогла пробиться вверх.Нефть марки WTI сейчас зажата в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель. "Оставаясь в ценовом канале последние три недели, в краткосрочной перспективе она может направиться вниз: и WTI, и особенно Brent продолжают консолидацию в пределах установившихся 5-долларовых диапазонов", - прогнозирует эксперт.