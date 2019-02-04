Золото может вернуться на уровень 1 300 долл. США за унцию - Saxo Bank

Золото на фоне возврата ФРС к нейтральной позиции по ставке достигло девятимесячного максимума 1325 долл. США за унцию, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Повышение цены на 110 долл. США за два месяца было поддержано сильнейшим с 1930-х гг. декабрьским падением на американском рынке акций. Оно продолжилось и в январе, после того, как Пауэлл в своем выступлении 4 января сделал важный разворот, признав, что ФРС готова завершить политику количественного ужесточения раньше, чем предполагалось, а также прислушивается к призыву рынка приостановить поднятие процентных ставок.

"Способность золота продолжать рост в этом месяце, несмотря на сильное восстановление на мировом рынке акций, показывает сохранение жажды безопасного места на фоне макроэкономических и политических тревог, - указывает эксперт Saxo Bank. - Выпуск еженедельного отчета о вовлеченности трейдеров, дающий сведения о спекулятивных позициях, которые держат инвестиционные менеджеры, из-за приостановки работы правительства США вряд ли возобновится раньше начала марта. Отсутствие этих данных подпортило возможности рынка оценивать то, как видят обстановку крупные игроки. Однако данные о спросе по "золотым" биржевым фондам продолжают показывать высокие значения. За два прошедших месяца общий объем держаний рос всё время, кроме четырех дней, и достиг 2280 тонн. Достигнув отметки 1 325 долл. США за унцию, золото вновь должно консолидироваться и может вернуться на уровень 1 300 долл. США за унцию. Но в целом мы сохраняем прогноз на повышение и на текущем этапе только укажем на возможность коррекции с использованием пут-опционов".