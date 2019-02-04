Вполне вероятна нейтральная динамика российских евробондов - Уралсиб

"В пятницу утром внешний фон для российских евробондов казался позитивным благодаря тому, что доходность UST10 еще накануне вечером упала уже до отметки 2,63%. Однако сильное снижение доходностей гособлигаций США не поддержало котировки российских бумаг, и они, напротив, стали снижаться на открытии торгов. Позже падению также способствовал отчет по рынку труда Соединенных Штатов, который оказался неожиданно сильным и вызвал скачок доходности UST10, который, впрочем, сопровождался заметным ростом нефтяных цен. В результате российские еврооблигации практически полностью растеряли свой максимальный с начала года рост котировок накануне – длинные евробонды подешевели на 0,6–1 п.п., среднесрочные – на 0,3–0,5 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой поднялись в среднем на 5 б.п., что хуже большей части бумаг других ЕМ, которые преимущественно завершили день в плюсе. По итогам недели котировки большинства российских облигаций изменились незначительно, тогда как длинные RUSSIA’47 (YTM 5,4%) и RUSSIA’43 (YTM 5,2%) выглядели хуже других выпусков, потеряв 0,6–0,7 п.п. от номинала. Пятилетний CDS-спред России в пятницу умеренно расширился до 135 б.п. с локального минимума 130 б.п. В целом такая умеренная коррекция на рынке кажется нам вполне оправданной, учитывая, что позитивные факторы для российских бумаг уже по большей части исчерпаны и значительного потенциала для дальнейшего снижения доходностей сейчас не наблюдается. Предстоящая неделя должна быть спокойной, событий запланировано немного, поэтому вполне вероятно, что мы можем увидеть нейтральную динамику российских евробондов", - комментируют ситуацию специалисты Уралсиба.