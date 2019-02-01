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01 февраля 2019 года 18:02
Период укрепления отечественной валюты завершится в самое ближайшее время, возможно, даже сегодня - Аналитика Онлайн
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 50 копеек, евро располагается на уровне 75 рублей 15 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2525 пунктов, а котировки нефти марки Brent располагаются чуть ниже 61 доллара за баррель.Эйфория на российском валютном рынке продолжается. Рубль стойко держится против доллара и евро. Вполне вероятно, что период укрепления отечественной валюты завершится в самое ближайшее время, возможно, даже сегодня. В конце недели ожидается публикация данных по занятости в Соединенных Штатах Америки, которая может привести американскую валюту в движение. Если мы увидим позитивные данные по рынку труда, то вполне вероятно, что американский доллар вновь возобновит укрепление на международном валютном рынке Форекс. Это не сможет не сказать на ситуации с российским рублем на МосБирже. Мы по-прежнему считаем, что текущее укрепление рубля носит локальный характер. Маловероятно, что нам удастся пробиться ниже отметки в 65 рублей. Поэтому текущие уровни в диапазоне от 65 до 66 рублей довольно неплохо подходят для покупок на среднесрочную перспективу. Цели, на наш взгляд, - это диапазон от 67 до 68 рублей, и при этом абсолютно гарантированно в этом году мы еще увидим отметку в 70 рублей за доллар", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.
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01 февраля 2019 года 17:36
Курс рубля сохраняет позиции вблизи 65,5 на фоне подъема рынков после "голубиных" сигналов от ФРС. Однако в ближайшей перспективе, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, доллар США может отыграть часть позиций. По итогам недели главным событием в рынке остаются итоги... читать дальше
.01 февраля 2019 года 16:27
Риск начала рецессии в последнее время был доминирующим фактором динамики мирового рынка облигаций, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Заявления представителей ФРС США на этой неделе стали приятной новостью для игроков на фоне всего... читать дальше
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.01 февраля 2019 года 12:48
Определенное давление на нефть оказывают слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе КНР - "Нордеа Банк"
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.01 февраля 2019 года 11:19
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.01 февраля 2019 года 10:20
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.01 февраля 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются вяло и разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть в первый день февраля продолжают повышение. читать дальше
.01 февраля 2019 года 09:40
"Цены на нефть продолжают демонстрировать отсутствие выраженной динамики. Фактор Венесуэлы не расценивается трейдерами как существенный риск. Перебои с поставками в 2018 год привели к тому, что ключевые покупатели имеют резервные источники сырья, поэтому нынешние продажи страны обеспечиваются в... читать дальше
.31 января 2019 года 17:12
"Палладий продолжает оставаться в заголовках новостей: рекордные котировки металла привлекают не только инвесторов, но и воров, которые снимают с автомобилей каталитические нейтрализаторы выхлопных газов и перепродают их торговцам вторсырьем, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer... читать дальше
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