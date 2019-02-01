Период укрепления отечественной валюты завершится в самое ближайшее время, возможно, даже сегодня - Аналитика Онлайн

"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 50 копеек, евро располагается на уровне 75 рублей 15 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2525 пунктов, а котировки нефти марки Brent располагаются чуть ниже 61 доллара за баррель.Эйфория на российском валютном рынке продолжается. Рубль стойко держится против доллара и евро. Вполне вероятно, что период укрепления отечественной валюты завершится в самое ближайшее время, возможно, даже сегодня. В конце недели ожидается публикация данных по занятости в Соединенных Штатах Америки, которая может привести американскую валюту в движение. Если мы увидим позитивные данные по рынку труда, то вполне вероятно, что американский доллар вновь возобновит укрепление на международном валютном рынке Форекс. Это не сможет не сказать на ситуации с российским рублем на МосБирже. Мы по-прежнему считаем, что текущее укрепление рубля носит локальный характер. Маловероятно, что нам удастся пробиться ниже отметки в 65 рублей. Поэтому текущие уровни в диапазоне от 65 до 66 рублей довольно неплохо подходят для покупок на среднесрочную перспективу. Цели, на наш взгляд, - это диапазон от 67 до 68 рублей, и при этом абсолютно гарантированно в этом году мы еще увидим отметку в 70 рублей за доллар", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.